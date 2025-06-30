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    12:59, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Обязательны ли трудовые книжки в бумажном формате – ответ министра труда

    Почему работодатели до сих пор требуют трудовые книжки? На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корр агентства Kazinform.

    Светлана Жакупова
    Фото: @KZgovernment

    По её мнению, пришло время отказаться от устаревших требований и использовать современные цифровые возможности.

    – На сегодня при заключении трудового договора его можно зарегистрировать в электронной форме через Единую систему учета трудовых договоров, а также своевременно производить пенсионные отчисления. Это более надежно, поскольку трудовой стаж теперь рассчитывается, исходя из периода участия в системе накопительных пенсионных взносов, — сказала С. Жакупова, отвечая на вопрос журналистов перед совместным заседанием палат Парламента.

    В 2023 году Светлана Жакупова отметила, что если у человека есть стаж работы до 1 января 1998 года, трудовая книжка нужна будет, если она еще не оцифрована кадровой службой работодателя.

     

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Общество Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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