Обязательны ли трудовые книжки в бумажном формате – ответ министра труда
Почему работодатели до сих пор требуют трудовые книжки? На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корр агентства Kazinform.
По её мнению, пришло время отказаться от устаревших требований и использовать современные цифровые возможности.
– На сегодня при заключении трудового договора его можно зарегистрировать в электронной форме через Единую систему учета трудовых договоров, а также своевременно производить пенсионные отчисления. Это более надежно, поскольку трудовой стаж теперь рассчитывается, исходя из периода участия в системе накопительных пенсионных взносов, — сказала С. Жакупова, отвечая на вопрос журналистов перед совместным заседанием палат Парламента.
В 2023 году Светлана Жакупова отметила, что если у человека есть стаж работы до 1 января 1998 года, трудовая книжка нужна будет, если она еще не оцифрована кадровой службой работодателя.