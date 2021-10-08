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    13:59, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обязательный учет домашних животных вводят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно законопроекту об ответственном обращении с животными вводится обязательный учет домашних животных. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, что касается «чипирования» законопроектом вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделия (средства) учета домашних животных на платной основе за счет владельцев.

    «Будет предусмотрена процедура учета животных, которая будет проводиться в ветеринарных клиниках либо самим владельцем животного, учитывая то, что сейчас изделия по учету животных могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные будут занесены в базу, которая будет вестись ветеринарными клиниками, и которая будет сдаваться в местные исполнительные органы. Поэтому в любом случае, владелец, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, получит необходимую помощь для своего питомца. Но вместе с тем, если у него не будут выполнены условия учета и идентификации животного, наступит административная ответственность в случае принятия данного закона и вступления его в силу», - сказала во время брифинга в СЦК Алия Шалабекова.

    Вице-министр отметил, что создаваемая база будет вестись на постоянной основе. Если будут нарушены условия содержания и учета животных, то наступит ответственность.

    «В настоящее время в рамках законопроекта мы внесли ужесточение ответственности за нарушение содержания, учета, отлова, выгула животных. Если в действующем законодательстве статьи 408 КоАП определено 5 МРП, сейчас мы определили, что за нарушение данных правил учета и содержания штраф увеличен до 10 МРП. А при повторном нарушении законодательства, физлица должны будут платить уже 10 МРП, должностные лица – 30 МРП и юридические лица – 40 МРП», - сообщила Алия Шалабекова.

    Теги:
    Закон и право Экология Минэкологии Животные
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