Обязательный соперник Головкина защитил титул чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Джермалл Чарло (27-0, 21 КО) провел бой в Нью-Йорке (США) против россиянина Матвея Коробова (28-1, 14 КО), сообщает Sports.kz.

Этот поединок завершился победой Чарло единогласным решением судей, но россиянин сумел провести ряд мощных ударов и заставил американца постараться. Таким образом, Джермалл одержал 28-ю победу в карьере, сохранил свой рекорд «чистым» и успешно защитил пояс «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Коробов потерпел второе поражение в профи.

Напомним, Джермалл Чарло является потенциальным соперником казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО). Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал их провести элиминатор за право сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом (51-1-2, 34 КО). Впрочем, эта идея не пользуется особой поддержкой у команд Головкина и Чарло: GGG в первую очередь заинтересован в прямом реванше с «Канело» после поражения решением большинства голосов судей в сентябре.