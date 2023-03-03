Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Обязательные требования в сфере обращения цифровых активов вводят в Казахстане

3 Марта 2023, 17:31
Обязательные требования в сфере обращения цифровых активов вводят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ввести проверочные листы в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект совместного Приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении проверочного листа в сфере обеспеченных цифровых активов в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов» размещен на портале Открытые НПА.

«6 февраля 2023 года Главой Государства подписан Закон Республики Казахстан 193-VIII ЗРК «О цифровых активах в Республике Казахстан» (далее – Закон). Согласно подпункту 9) пункта 1 статьи 4 Закона уполномоченный орган в сфере цифровых активов осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов», - отмечено в пояснительной записке к документу.

Также, согласно пункту 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, регулирующий государственный орган и уполномоченный орган по предпринимательству для однородных групп субъектов (объектов) контроля и надзора утверждают совместным актом проверочные листы.

«Проект приказа предусматривает утверждение проверочного листа в сфере обеспеченных цифровых активов в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов. Проверочный лист включает в себя перечень обязательных требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля согласно статье 5 Закона», - поясняется в документе.

Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования.


Новости по теме
Пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – КГД
Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане
Компенсации по депозитам от государства: премии получат более 2,6 млн казахстанцев
Теги:
Читайте также
Компенсации по депозитам от государства: премии получат более 2,6 млн казахстанцев
Более 64 тысяч казахстанцев имеют на депозитах свыше 10 млн тенге
Долларизация депозитов снизилась на 8,4% в Казахстане  - Нацбанк
Казатомпром объявил об увеличении объемов производства с 2024 года
Программа по компенсации тенговых депозитов справилась со своими задачами — Андрей Чеботарев
Более 43 млрд тенге социальных инвестиций - каковы итоги деятельности и планы ERG в Казахстане
Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей