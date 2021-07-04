Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Таджикистане

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан обратился к гражданам страны с призывом к соблюдению правил личной и общественной гигиены, социальной дистанции, обязательному использованию защитных масок в транспорте и общественных местах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

«Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан с уважением призывает граждан страны в связи со вспышкой новой волны болезни в большинстве стран региона и мира строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию, в транспорте и общественных местах, обязательно использовать защитные маски.

Гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после поездки в зарубежные страны, рекомендуется обязательно пройти диагностику инфекционных заболеваний коронавируса, независимо от положительного или отрицательного результата, в течение десяти суток не контактировать с родными и близкими и находиться в изолированном помещении.

Кроме того, в эти дни и ночи из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса гражданам страны настоятельно рекомендуется проводить всевозможные массовые мероприятия, свадьбы и торжества с участием наименьшего количества людей.

Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе», - говорится в обращении штаба.