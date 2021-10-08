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    13:10, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обязательную вакцинацию как условие допуска на работу утвердил Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения утвердили обязательную вакцинацию как условие допуска на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приказ Министерства здравоохранения ДСМ-100 от 30 сентября 2021 года, вступит в силу 17 октября текущего года. Приказом установлено, что для недопущения распространения КВИ осуществляется допуск на работу в очном режиме для работников, получивших вакцинацию против COVID-19», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    А невакцинированных допускают на работу только при наличии ПЦР-теста или медицинской справки о постоянном медотводе, или переболевших КВИ в течение трех месяцев.

    Напомним, что на 8 октября в Казахстане первым компонентом провакцинировано 7 810 611 человек, второй компонент получили 6 828 545 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество
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