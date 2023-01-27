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Обязательную индексацию зарплаты предлагают ввести в Казахстане

27 Января 2023, 16:47
Обязательную индексацию зарплаты предлагают ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федерация профсоюзов Казахстана озвучила ряд предложений по урегулированию вопросов оплаты труда рабочим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В том числе закрепление в трудовом законодательстве нормы об обязательной индексации заработной платы, устранение необоснованной диспропорции в уровнях заработной платы, участие государства в разработке методик установления отраслевых повышающих коэффициентов. Также в организации считают, что в стране нужно установить права работников на приостановление выполнения работ в случаях задержки выплаты заработной платы.

«В этой работе важно разработать комплексное решение по сопутствующим проблемам: начиная от индексации минимальной заработной платы, заканчивая устранением чрезмерной дифференциации в заработных платах между различными регионами, отраслями и профессиями. Нельзя мириться с ситуацией, когда низкий уровень заработной платы не обеспечивает зачастую минимум насущных потребностей человека», - сказал глава Федерации Сатыбалды Даулеталин, выступая на форуме социальных партнеров.

Ранее профсоюзы озвучили предложение внести изменения в Трудовой кодекс, предусматривающий согласование системы оплаты труда с представителем работников.


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