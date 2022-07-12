12 Июля 2022 10:35

Обязательную экспертизу качества ремонта улиц населенных пунктов введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует утвердить методику определения рейтинга акиматов по качеству дорог до конца года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В соответствии с поручением Главы государства по улучшению качества автомобильных дорог Мининдустрии и инфраструктурного развития РК подготовило ряд системных мер, направленных на усиление контроля в отрасли, а также актуализацию профильных нормативных актов.

Подготовлен законопроект по вопросам транспорта, который предусматривает введение обязательной экспертизы качества ремонта дорог в населенных пунктах через РГП «Национальный центр качества дорожных активов», который будет выдавать заключение на соответствие нормативам, а также солидарной ответственности технического надзора и проектных организаций за образование дефектов в гарантийный период.

На сегодня после сдачи дорог в эксплуатацию технадзор и проектные организации не несут ответственность в случае некачественных проектных решений и выявления дефектов.

Проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Кроме того, министерство актуализирует и сами нормативы в автодорожной отрасли, которых насчитывается около 1200. Они регулируют организацию проведения работ, вопросы контроля качества, содержания и т.д. По документам проводится работа по их переработке с учетом международного опыта и технологий, а также применения современных материалов.

В качестве дополнительной стимулирующей меры МИИР РК разработана методика определения рейтинга акиматов областей по качеству дорог. Утвердить ее планируется до конца года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 157 тыс. км. В том числе 25 тыс. км дорог республиканского значения, 71 тыс. км – местного значения и 61 тыс. км дорог улиц населенных пунктов.

В рамках действующего законодательства компетенция по дорогам республиканского значения закреплена за Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «НК «ҚазАвтоЖол», по дорогам местного значения и улицам населенных пунктов ответственными определены местные исполнительные органы.