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Обязательную цифровую маркировку обуви в Казахстане введут с 1 ноября

30 Июля 2021 14:00
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Обязательную цифровую маркировку обуви в Казахстане введут с 1 ноября

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 ноября 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Начиная с этой даты будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Для распродажи остатков немаркированного товара у розничного бизнеса будет еще дополнительный год до 1 ноября 2022 года, добавили в ведомстве.

«Для работы по новым правилам производители и импортеры должны зарегистрироваться в системе маркировки (markirovka.kz). В систему необходимо будет внести информацию о производимом и импортируемом товаре, чтобы сгенерировать коды маркировки. Стоимость одного такого кода составит 2,68 тенге», - говорится в сообщении МИИР РК в Telegram.

На данный момент специфика структуры оборота обувных товаров такова, что 96% - это импорт, и только 4% - внутреннее производство. Развитие внутреннего рынка существенно ограничивает как раз теневой оборот обуви.


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#Бизнес   #Общество   #МИИР РК  
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