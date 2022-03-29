Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане и в Павлодарской области подписано постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области № 6 от 29 марта «О мерах профилактики коронавирусной инфекции на территории Павлодарской области», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Отменено обязательное ношение масок в помещениях, но носит рекомендательный характер ношение масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах, - прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - Сохраняется обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители)».

По данным ДСЭК, в регионе по новому постановлению госсанврача теперь разрешена кабинетная система обучения в организациях образования, а в «зелёной» и «жёлтой» зонах использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

«Сохраняется требование проведения санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и других общественных мест с соблюдением требований постановления главного госсанврача РК № 16, - добавили в ведомстве. - В карантинных стационарах граждан Республики Казахстан размещаются прибывшие в Республику Казахстан через пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан на автопереходах без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР и не получившие ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан».