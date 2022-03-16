Обязательное ношение масок отменено только на улице - главсанврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице обязательное ношение масок отменено только на улице. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Нур-Султан с учетом снижения регистрации новых случаев COVID-19 с 16 февраля зашел в «желтую», а с 21 февраля находится в «зеленой» зоне эпидемиологической матрицы. В городе за сутки зарегистрировано три первично лабораторно подтвержденных случаев, прирост составил – 0,01%. За последнюю неделю зарегистрировано 55 случаев COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости в 2,04 раза, то есть с показателя 9,2 до 4,5 на 100 тысяч населения. В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки по коронавирусу, главным санитарным врачом республики было принято решение о снятии некоторых карантинных ограничений. Речь идет об отмене обязательного масочного режима на улице во всех зонах эпидемиологического риска, в том числе и в Нур-Султане», - прокомментировала главный санврач города.

Однако, вход и нахождение на территории закрытых помещений, то есть в ТРЦ, в кинотеатрах, фитнес-клубах, объектах общественного питания и т.д. без маски не допускаются, за исключением детей до 5 лет при приеме пищи, а также при проведении спортивных занятий. Кроме этого, администрация объекта и ответственные лица должны следить за обязательным ношением масок посетителями и работниками.

«Помимо этого, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах, куда входит и наша столица, применение мобильного приложения «Ashyq» теперь осуществляется в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности. Жителей и гостей столицы призываю еще раз не забывать о простых мерах безопасности. Вот уже как два года мы живем в условиях пандемии. За это время, думаю, граждане научились нести ответственность за свои действия и соблюдать все меры безопасности. Единственной защитой от COVID-19 является вакцинация. Поэтому для закрепления иммунитета призываю еще раз пройти ревакцинацию», - обратилась Сархат Бейсенова.