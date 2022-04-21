Обязательное ношение масок и использование «Ashyq» отменили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Использование медицинских масок в Павлодарской области носит рекомендательный характер, как и использование мобильного приложения «Ashyq» в «зеленой» и «желтой» зонах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев подписал новое карантинное постановление по региону. Согласно постановлению, использование медицинских масок в местах массового скопления населения носит рекомендательный характер.

«Постановляю использование медицинских масок (рекомендательный характер) в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах; в «зеленой» и «желтой» зонах использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности», - говорится в постановлении № 7 от 20 апреля главного государственного санитарного врача Павлодарской области Батырбека Алиева.

Постановление также предписывает обучение в этом учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, проведение санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и других общественных мест.

«Размещение в карантинных стационарах граждан Республики Казахстан, прибывших в республику через пункты пропуска через госграницу на автопереходах без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР и не получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан», - говорится в новом постановлении главного госсанврача региона.

При этом обязательным, например, остаются выделение во всех организациях здравоохранения помещений для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, с учётом специфики оказываемой медицинской помощи, использование во всех медорганизациях медицинских масок персоналом, сотрудниками, посетителями, пациентами.

В каждой медорганизации родовспоможения и детства постановляется организовать специализированное отделение для госпитализации беременных, рожениц, родильниц и детей с признаками ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции COVID-19, а при экстренном обращении беременных и детей с клиническими признаками COVID-19 госпитализируются в специализированные отделения для оказания помощи профильными специалистами по показаниям, с соблюдением противоэпидемического режима для обеспечения безопасности медицинских работников, других беременных и детей.

Постановление вступило в силу сегодня.