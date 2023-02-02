Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Обязательное медстрахование для иностранцев рассматривают в Кыргызстане

2 Февраля 2023, 22:25
Обязательное медстрахование для иностранцев рассматривают в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане рассматривается вопрос о введении обязательного медицинского страхования для иностранных граждан, временно пребывающих в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд обязательного медицинского страхования КР.

В Фонде ОМС совместно с представителями секретариата Совета безопасности КР, МИД, Министерства цифрового развития, государственной налоговой и пограничной служб обсудили вопросы по охвату обязательным медицинским страхованием иностранных граждан (студентов, туристов), временно находящихся в стране.

В ходе встречи подчеркнута необходимость введения обязательной медицинской страховки для иностранных туристов, которые могут оказаться в чрезвычайной ситуации и нуждаться в оказании экстренной помощи

Министерством цифрового развития КР предложено внести в административный кодекс и правила регистрации граждан условия об обязательном наличии медицинского страхования для всех граждан КР. Кроме того, представителями заинтересованных ведомств принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая должна в кратчайшие сроки рассмотреть все возможные аспекты охвата медицинским страхованием граждан страны, включая иностранцев.

Ранее сообщалось, что Парламент Кыргызстана принял во втором чтении законопроект о поправках в закон «Об обязательном медицинском страховании в КР».


Фото: facebook.com/fomsKG

Новости по теме
Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны
Кыргызстан начал сбор средств для пострадавших от землетрясения в Турции
Вход платный: КПП установили в урочище Кимасар
Теги:
Читайте также
114 казахстанцев заболели коронавирусом
Землетрясение в Турции: от казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путевок
Президент санатория «Окжетпес»: Секрет успеха медиков - в общении с пациентами
78 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны
Кыргызстан начал сбор средств для пострадавших от землетрясения в Турции
Атырауские врачи отправятся в Турцию для оказания помощи пострадавшим
Вход платный: КПП установили в урочище Кимасар
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей