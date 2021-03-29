Обязательно ли менять госномер автомобиля при  переезде в другой город

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необязательно менять государственный номер машины, чтобы оплатить налог по новому месту проживания. В таких случаях налоговое обязательство исчисляется по месту жительства. Об этом рассказал заместитель руководителя управления администрирования непроизводственных платежей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Олжас Отар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае переезда налогоплательщика из одного города в другой, то есть, при изменении адреса проживания, лицевой учет этих лиц автоматически меняется. Но встречаются и такие случаи, когда люди платят налог по прежнему адресу, даже если изменился лицевой учет. В таких случаях налоговики вносят корректировки и на новый адрес налогоплательщика отправляют необходимую для оплаты сумму», - прокомментировал Олжас Отар.

По его словам, государственный номер автомобиля не имеет никакого отношения к вопросу, возникающему по транспортному налогу переезжающих из одного города в другой.

«Необязательно менять государственный номер машины, чтобы оплатить налог по новому месту проживания. Налоговое обязательство в таких случаях исчисляется по месту жительства. То есть, нет никакой необходимости изменять государственный номер», - добавил спикер.