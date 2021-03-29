Обязательно ли менять госномер автомобиля при переезде в другой город
«В случае переезда налогоплательщика из одного города в другой, то есть, при изменении адреса проживания, лицевой учет этих лиц автоматически меняется. Но встречаются и такие случаи, когда люди платят налог по прежнему адресу, даже если изменился лицевой учет. В таких случаях налоговики вносят корректировки и на новый адрес налогоплательщика отправляют необходимую для оплаты сумму», - прокомментировал Олжас Отар.
По его словам, государственный номер автомобиля не имеет никакого отношения к вопросу, возникающему по транспортному налогу переезжающих из одного города в другой.
«Необязательно менять государственный номер машины, чтобы оплатить налог по новому месту проживания. Налоговое обязательство в таких случаях исчисляется по месту жительства. То есть, нет никакой необходимости изменять государственный номер», - добавил спикер.