Обязательно к посещению: куда сходить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица страны – Астана, центр объединяющий казахский колорит и современные направления. Перед туристами со всех уголков страны, а также прибывших из других стран встает один объединяющий вопрос: куда пойти? Поэтому корреспондент МИА «Казинформ» подготовил список достопримечательностей Астаны, который должен посетить каждый.

Монумент «Астана-Байтерек»

«Байтерек» – визитная карточка Астаны, ведь его построили в год объявления города столицей. Монумент представляет собой смотровую башню с панорамным видом на город.

Монумент является символом древнего дерева, которое по преданиям кочевников корнями подпирает землю, а ветвями удерживает небо, олицетворяя упругую опору и стремление к росту и процветанию.

Посетить можно ежедневно с 10 до 21-ого часа, кроме промежутка с 13:00 до 13:30 часов во время обеда и с 18:00 до 18:30 часов во время технического перерыва.

Бульвар «Нуржол»

В хорошую погоду после посещения «Байтерека» можно прогуляться по бульвару «Нуржол». В теплое время здесь приятно пройтись, разглядывая фонтаны и высаженные цветы, и растения, а в холода можно остановиться в одном из множества кафе и ресторанов. Вдоль бульвара установлены арт-объекты, изображающие диких животных и другое.

Президентский парк

К тому же, в Астане есть ещё приятный парк для семейных прогулок «Президентский парк». Он располагается вдоль «Дворца мира и согласия». Ближе к улице Ахмета Байтурсынова можно найти небольшую смотровую площадку, а пройдя среди улочек и прудов можно выйти на городскую набережную.

Парк Астана

Для любителей аттракционов и активного отдыха обязательным к посещению является парк «Астана». Здесь полно развлечений: городской пляж, бассейн, аттракционы, площадь с киосками, амфитеатр, лыжероллерная трасса и многое другое. Каждый посетитель найдет себе место по душе.

Работает с мая по октябрь.

ТРЦ «Хан Шатыр»

Один из самых необычных торговых центров – «Хан Шатыр». Он исключителен благодаря своей конструкции представляющий из себя гигантский шатер. Более того, именно поэтому он занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Архитектор достопримечательности – британский высококвалифицированный специалист Норман Фостер. Благодаря прозрачному полимерному покрытию в шатре сохраняются комфортные условия даже при резких перепадах температур.

Можно посетить с 10:00 до 22:00 часов.

Музей энергии будущего NUR ALEM

Музей, относящийся к наследию «EXPO-2017», станет отличной альтернативой паркам в плохую погоду. NUR ALEM – это 8 уровней ярких интерактивных инсталляций, которые будут интересны каждому. Каждый этаж посвящен одной глобальной теме, например, знакомство с Казахстаном, энергия воды, кинетическая энергия, энергия космоса и многое другое.

Время работы: со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов, в выходные с 10:00 до 20:00 часов.

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»

Театр оперы и балета был построен за 3 года под личным руководством Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Интерьер и масштабы впечатляют, например, лестница выполнена из сицилийского мрамора, а в главном холе располагается интереснейшая люстра. В репертуаре театра как постановки из мировой классики, так и легендарные работы казахстанских профессионалов.

Мероприятия проводятся с 9:00 до 18:00 часов.

Центральная мечеть

Самая большая по вместимости мечеть Казахстана и Центральной Азии – Центральная мечеть в Астане. Территорию мечети украшают фонтаны, клумбы и искусные лавочки. Роскошное здание имеет четыре минарета и красивейшие купола. Внутреннее убранство выполнено в светлых и голубых оттенках с элементами казахских узоров.

Открыто с 04:00 до 23:00 часов.