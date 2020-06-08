Обязательная вакцинация не является принудительной – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова прокомментировала распространяемую в соцсетях петицию против обязательной вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире все вакцины делятся на обязательные и добровольные. При этом, в проекте нашего Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения мы поделили вакцины на обязательные и добровольные. Согласно статье 85 Кодекса, предусмотрено, что наши граждане обязаны получить профилактическую прививку, которые входят в перечень обязательных вакцин для вакцинации», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга.

При этом, по ее словам, обязательная вакцина не означает принуждение к прививке со стороны врачей.

«Обязательность этой вакцины ни в коем случае не означает принудительность. Никто не может заставить вас прививаться, если вы этого не хотите. При этом, такая вакцинация обязательна для нас – медработников, потому что мы к своему прикрепленному контингенту в рамках ГОБМП должны в обязательном порядке эту вакцину предложить и обеспечить к ней доступ. Это обязательство государства и медработников. К слову, это в Кодексе тоже прописано, в отдельной статье», - отметила врач.

А. Есмагамбетова объяснила механизм такого действия.

«Когда мы идем на прививку в поликлинику, мы заполняем информированное согласие, пишем, что мы согласны получить прививку. И только в этом случае вакцинируют ребенка. Либо мы говорим, что отказываемся от вакцинации. При этом, в информированном согласии мы пишем, по каким причинам отказываемся от прививки. Эта информация тоже для нас важна, потому что когда мы анализируем, мы понимаем, в чем причина отказов», - заключила она.