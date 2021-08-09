Обязательна ли вакцинация для студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обязательна ли вакцинация для студентов? На этот вопрос пояснение дали специалисты в области медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К нам в редакцию поступил вопрос о том, обязательна ли вакцинация для студентов, достигших 18 лет, где можно об этом узнать. В свою очередь, мы обратились к уполномоченным лицам.

«Если студенту не исполнилось 18 лет, для него вакцинация не обязательна, а совершеннолетнему студенту (18 лет) можно прививаться. Конечно, по воле студента», - прокомментировала пресс-секретарь столичного управления здравоохранения Айгерим Ардак.

Представитель управления здравоохранения также отметила, что в постановлении Главного государственного санитарного врача полностью прописаны права граждан на получение вакцины.

Своим мнением по этому поводу поделилась эксперт в области здравоохранения.

«Вакцина дает гарантию на защиту человека от вируса на 90%, остальное зависит от организма человека. Одна из часто допускаемых ошибок среди населения – вакцинировавшись, они перестают носить маски, соблюдать социальную дистанцию, идут на тои и другие мероприятия. Даже при получении вакцины антитела сохраняются на два месяца. Об этом не стоит забывать. То есть, предостеречь и защитить себя от болезни не ограничивается лишь вакциной», - сказала врач общей практики, заведующая отделением поликлиники №11 города Нур-Султан Айдана Аязбеккызы.

Врач также призвала избегать различных заблуждений касательно вакцинации.

«Да, несмотря на получение прививки, есть и те, кто заболевает коронавирусом. Бытует мнение среди народа о том, что «вот вакцинировался, теперь не заболею». Так не следует думать. Здоровье человека не ограничивается лишь получением вакцины. Вакцина – это одна из путей для защиты организма», - отметила Айдана Аязбеккызы.