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Обязать супругов при разводе платить за лечение детей-инвалидов предлагают в РК
25 Августа 2022 16:47

Обязать супругов при разводе платить за лечение детей-инвалидов предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Общественного фонда «Бақытты Шаңырақ» Ботагоз Султанова предлагает запретить гражданам в браке оформлять онлайн-кредиты без согласия супруга(-и), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо запретить на законодательном уровне супругам брать кредиты онлайн, онлайн займы без разрешения второй половины, а также необходимо взять на особый контроль совершение семейными парами нотариальных сделок по продаже движимого и недвижимого имущества», - сказала Ботагоз Султанова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

По ее словам, сейчас в нашей стране очень много семейных пар, которые вынуждены платить просрочки по кредитам своей второй половины. Есть случаи, когда муж каким-то образом закладывает недвижимость в залог без согласия супруги. Есть семьи с детьми-инвалидами, которые из-за таких случаев остались без жилья.

«Из-за долгов супруга(-и) им закрывают нотариальные действия, они не могут выписать доверенности на детей, если им надо куда-то срочно ехать», - добавила Ботагоз Султанова.

Как отметила глава фонда, необходимо законодательно обязать двух супругов покрывать расходы на лечение детей-инвалидов при разводе.

«После развода обе стороны должны участвовать в расходах на ребенка с инвалидностью: на лечение, на реабилитацию. Это колоссальные затраты, которые ложатся бременем на одного из супругов после развода», - пояснила она.
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