Обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья 110 Уголовного кодекса «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введена специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы. В состав включены 280 следователей-женщин. Женщина-жертва больше доверяет женщине-следователю, что повышает эффективность расследования насильственных преступлений», - отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций замглавы Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

По его словам, значительная работа проведена в сфере совершенствования законодательства. В частности, по поручению Главы государства ужесточена ответственность за бытовое насилие. Статья 110 Уголовного кодекса «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее.

«За совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии и несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет. А за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений срок ареста также увеличен с 3 до 5 суток. Предусмотрен самостоятельный состав правонарушений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью и побоев, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, с введением в санкциях этих статей ареста и исключением штрафов как неэффективной меры наказания. Расширены полномочия суда в принятии решений о примирении сторон и установлению особых требований к поведению правонарушителя, а также введена ответственность за их нарушение», - добавил А. Милюк.

Ранее сообщалось, что более 2700 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлены в кризисные центры РК.