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    11:39, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Обязанность иметь при себе документы исключат для водителей в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда казахстанцам не нужно будет носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль», - сказал Серик Тусупов.

    По его словам, исключается административная ответственность за отсутствие указанных документов.

    «Как уже было сказано, закон подписан 1 февраля, но вступит он в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого его официального опубликования», - уточнил Серик Тусупов.

    Данный Закон был опубликован в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 2 февраля и соответственно он вступит в силу 13 февраля текущего года.

    Кроме того, сейчас вносятся соответствующие изменения в Правила дорожного движения, в части аналогичного исключения обязанности водителей иметь при себе выданные в Казахстане документы.

    «Обращаю внимание, что Закон выше, чем Правила дорожного движения, а соответственно сотрудники полиции не будут требовать документы только по нормам ПДД. Второе на что нужно обратить ваше внимание, это то, что водительские удостоверения и техпаспорта также будут выдаваться в процессе оказания госуслуг населению», - добавил Серик Тусупов.

    Напомним, в ноябре прошлого года Мажилис взял в работу проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Законопроект направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в Республике Казахстан документ о регистрации транспортного средства.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Общество
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