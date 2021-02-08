Обязанность иметь при себе документы исключат для водителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда казахстанцам не нужно будет носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль», - сказал Серик Тусупов.

По его словам, исключается административная ответственность за отсутствие указанных документов.

«Как уже было сказано, закон подписан 1 февраля, но вступит он в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого его официального опубликования», - уточнил Серик Тусупов.

Данный Закон был опубликован в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 2 февраля и соответственно он вступит в силу 13 февраля текущего года.

Кроме того, сейчас вносятся соответствующие изменения в Правила дорожного движения, в части аналогичного исключения обязанности водителей иметь при себе выданные в Казахстане документы.

«Обращаю внимание, что Закон выше, чем Правила дорожного движения, а соответственно сотрудники полиции не будут требовать документы только по нормам ПДД. Второе на что нужно обратить ваше внимание, это то, что водительские удостоверения и техпаспорта также будут выдаваться в процессе оказания госуслуг населению», - добавил Серик Тусупов.

Напомним, в ноябре прошлого года Мажилис взял в работу проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Законопроект направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в Республике Казахстан документ о регистрации транспортного средства.