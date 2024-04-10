Объявленную в международный розыск казахстанку этапировали из Южной Кореи

Антикоррупционной службой совместно с Генеральной прокуратурой при содействии Министерства иностранных дел РК и Интерпола МВД РК из Республики Кореи была этапирована казахстанка, объявленная в международный розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, казахстанка подозревается в пособничестве, провокации преступления и незаконном обращении с психотропными веществами.

— В 2022 году подозреваемая в сговоре с сотрудниками полиции Туркестанской области склонила местного жителя к приобретению у неустановленных лиц психотропного вещества «Мефедрон», — сказал он.

29 марта 2024 года подозреваемая была водворена в следственный изолятор г. Алматы.