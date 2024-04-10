РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Объявленную в международный розыск казахстанку этапировали из Южной Кореи

    преступление
    Фото: gov.kz

    Антикоррупционной службой совместно с Генеральной прокуратурой при содействии Министерства иностранных дел РК и Интерпола МВД РК из Республики Кореи была этапирована казахстанка, объявленная в международный розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, казахстанка подозревается в пособничестве, провокации преступления и незаконном обращении с психотропными веществами.

    — В 2022 году подозреваемая в сговоре с сотрудниками полиции Туркестанской области склонила местного жителя к приобретению у неустановленных лиц психотропного вещества «Мефедрон», — сказал он.

    29 марта 2024 года подозреваемая была водворена в следственный изолятор г. Алматы.

    — Причастные руководитель отдела и оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом ДП области установлены и находятся под домашним арестом. Другая соучастница по делу, подозреваемая в аналогичных преступлениях ранее также была задержана и этапирована из Республики Корея, — добавил Данияр Бигайдаров.

    Теги:
    МВД РК Генпрокуратура Полицейские полиция Борьба с наркотиками Интерпол Корея МИД РК Розыск Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!