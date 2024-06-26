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    09:51, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Объявлены номинанты Национальной телепремии «Тұмар» - 2024

    Тұмар
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Стали известны номинанты Национальной телевизионной премии «Тұмар» - 2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Всего для участия в премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ. В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях».

    Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

    Премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.

    НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ТҰМАР» - 2024

    Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях:

    ▪ «Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»

    ▪ «Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек» - телеканал «Айғақ»

    ▪ Программа «Аналитика». Сюжет«Общенациональный телемарафон» - Первый канал Евразия

    ▪ ТАСҚЫН-2024: «өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні» - телеканал Caspian News

    Лучшее журналистское расследование:

    ▪ «ОТАНДАСТАР» тарихи-танымдық тележобасы - телеканал «Qazaqstan»

    ▪ «Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі» - телеканал «QYZYLORDA»

    ▪ Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал «Atameken Business»

    ▪ «Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге» - телеканал «Хабар»

    Лучшая информационная программа:

    ▪ «Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Астана тв»

    ▪ «Ақпарат» көшпелі студиясы - телеканал «Qazaqstan»

    ▪ «BASTY JANALYQTAR» - телеканал «Atameken Business»

    ▪ Жаңалықтар телеканал - «ТДК-42»

    Лучшая аналитическая программа:

    ▪ «Қоғам назарында» - телеканал «Астана тв»

    ▪ «САНА» - телеканал «ABAI TV»

    ▪ «Уәде» - телеканал «Жібек жолы»

    ▪ «Жеті күн» - телеканал «Хабар»

    Лучший социальный проект:

    ▪ «Құдайы қонақ» телеканал - «Qyzylorda»

    ▪ «Асар» - телеканал «Turkistan»

    ▪ «Ана болғым келеді» - телеканал «Жібек жолы»

    ▪ «50/50» - 31 канал

    Лучший документальный фильм:

    ▪ «Жауынгер» - телеканал «Қазспорт»

    ▪ «Арамызда Жүрсін» - телеканал «El arna»

    ▪ «Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Жібек жолы»

    ▪ «Бір үйдің 55 баласы»- телеканал «Qazaqstan»

    Лучший сериал года:

    ▪ «Жат бауыр» - телеканал «Qazaqstan»

    ▪ «Қара жәшік» - телеканал «Хабар»

    ▪ ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал

    ▪ «Мошенники» - телеканал «НТК»

    Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:

    ▪ «Көп нүкте» - телеканал «AQTOBE»

    ▪ «Ділмар» - телеканал «Жетісу»

    ▪ «Сөздің қысқасы...» - телеканал «Mangystay»

    ▪ «Давайте обсудим» - телеканал «ТДК-42»

    Лучший региональный канал:

    ▪ Телеканал «Qyzylorda»

    ▪ Телеканал «Caspian News»

    ▪ Телеканал «Жетісу»

    ▪ Телеканал «ТДК-42»

    Лучшая детская программа:

    ▪ «Телебалапан» телеканал «Ulytau»

    ▪ «АуылDone» 7 канал

    ▪ «Жұрттың балалары» телеканал «Qazaqstan»

    ▪ «IBars» телеканал «Balapan»

    Лучший тележурналист:

    ▪ Григорий Беденко - телеканал «Хабар»

    ▪ Еркін Карин - телеканал «Астана тв»

    ▪ Нурбек Бекбау - телеканал «Qazaqstan»

    ▪ Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия

    Лучший телеведущий:

    ▪ Мадина Балгабаева - телеканал «КТК»

    ▪ Каиржан Смагулов - телеканал «24 KZ»

    ▪ Айкерим Есенали - телеканал «Qazaqstan»

    ▪ Мадина Алмолдина - телеканал «Atameken Business»

    Теги:
    Минкультуры и информации СМИ Телевидение
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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