Объявлены номинанты Национальной телепремии «Тұмар» - 2024
Стали известны номинанты Национальной телевизионной премии «Тұмар» - 2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Всего для участия в премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ. В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях».
Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.
Премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.
НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ТҰМАР» - 2024
Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях:
▪ «Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»
▪ «Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек» - телеканал «Айғақ»
▪ Программа «Аналитика». Сюжет«Общенациональный телемарафон» - Первый канал Евразия
▪ ТАСҚЫН-2024: «өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні» - телеканал Caspian News
Лучшее журналистское расследование:
▪ «ОТАНДАСТАР» тарихи-танымдық тележобасы - телеканал «Qazaqstan»
▪ «Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі» - телеканал «QYZYLORDA»
▪ Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал «Atameken Business»
▪ «Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге» - телеканал «Хабар»
Лучшая информационная программа:
▪ «Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Астана тв»
▪ «Ақпарат» көшпелі студиясы - телеканал «Qazaqstan»
▪ «BASTY JANALYQTAR» - телеканал «Atameken Business»
▪ Жаңалықтар телеканал - «ТДК-42»
Лучшая аналитическая программа:
▪ «Қоғам назарында» - телеканал «Астана тв»
▪ «САНА» - телеканал «ABAI TV»
▪ «Уәде» - телеканал «Жібек жолы»
▪ «Жеті күн» - телеканал «Хабар»
Лучший социальный проект:
▪ «Құдайы қонақ» телеканал - «Qyzylorda»
▪ «Асар» - телеканал «Turkistan»
▪ «Ана болғым келеді» - телеканал «Жібек жолы»
▪ «50/50» - 31 канал
Лучший документальный фильм:
▪ «Жауынгер» - телеканал «Қазспорт»
▪ «Арамызда Жүрсін» - телеканал «El arna»
▪ «Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Жібек жолы»
▪ «Бір үйдің 55 баласы»- телеканал «Qazaqstan»
Лучший сериал года:
▪ «Жат бауыр» - телеканал «Qazaqstan»
▪ «Қара жәшік» - телеканал «Хабар»
▪ ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал
▪ «Мошенники» - телеканал «НТК»
Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:
▪ «Көп нүкте» - телеканал «AQTOBE»
▪ «Ділмар» - телеканал «Жетісу»
▪ «Сөздің қысқасы...» - телеканал «Mangystay»
▪ «Давайте обсудим» - телеканал «ТДК-42»
Лучший региональный канал:
▪ Телеканал «Qyzylorda»
▪ Телеканал «Caspian News»
▪ Телеканал «Жетісу»
▪ Телеканал «ТДК-42»
Лучшая детская программа:
▪ «Телебалапан» телеканал «Ulytau»
▪ «АуылDone» 7 канал
▪ «Жұрттың балалары» телеканал «Qazaqstan»
▪ «IBars» телеканал «Balapan»
Лучший тележурналист:
▪ Григорий Беденко - телеканал «Хабар»
▪ Еркін Карин - телеканал «Астана тв»
▪ Нурбек Бекбау - телеканал «Qazaqstan»
▪ Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия
Лучший телеведущий:
▪ Мадина Балгабаева - телеканал «КТК»
▪ Каиржан Смагулов - телеканал «24 KZ»
▪ Айкерим Есенали - телеканал «Qazaqstan»
▪ Мадина Алмолдина - телеканал «Atameken Business»