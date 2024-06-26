Объявлены номинанты Национальной телепремии «Тұмар» - 2024

Стали известны номинанты Национальной телевизионной премии «Тұмар» - 2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Всего для участия в премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ. В этом году была учреждена номинация «Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях».

Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки «Тұмар» и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

Премия «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.

НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ТҰМАР» - 2024

Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуациях:

▪ «Алапат тасқын» - телеканал «Qazaqstan»

▪ «Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек» - телеканал «Айғақ»

▪ Программа «Аналитика». Сюжет«Общенациональный телемарафон» - Первый канал Евразия

▪ ТАСҚЫН-2024: «өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні» - телеканал Caspian News

Лучшее журналистское расследование:

▪ «ОТАНДАСТАР» тарихи-танымдық тележобасы - телеканал «Qazaqstan»

▪ «Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі» - телеканал «QYZYLORDA»

▪ Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал «Atameken Business»

▪ «Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге» - телеканал «Хабар»

Лучшая информационная программа:

▪ «Astana Times» жаңалықтар қызметі - телеканал «Астана тв»

▪ «Ақпарат» көшпелі студиясы - телеканал «Qazaqstan»

▪ «BASTY JANALYQTAR» - телеканал «Atameken Business»

▪ Жаңалықтар телеканал - «ТДК-42»

Лучшая аналитическая программа:

▪ «Қоғам назарында» - телеканал «Астана тв»

▪ «САНА» - телеканал «ABAI TV»

▪ «Уәде» - телеканал «Жібек жолы»

▪ «Жеті күн» - телеканал «Хабар»

Лучший социальный проект:

▪ «Құдайы қонақ» телеканал - «Qyzylorda»

▪ «Асар» - телеканал «Turkistan»

▪ «Ана болғым келеді» - телеканал «Жібек жолы»

▪ «50/50» - 31 канал

Лучший документальный фильм:

▪ «Жауынгер» - телеканал «Қазспорт»

▪ «Арамызда Жүрсін» - телеканал «El arna»

▪ «Шетелдегі қазақ балалары» - телеканал «Жібек жолы»

▪ «Бір үйдің 55 баласы»- телеканал «Qazaqstan»

Лучший сериал года:

▪ «Жат бауыр» - телеканал «Qazaqstan»

▪ «Қара жәшік» - телеканал «Хабар»

▪ ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал

▪ «Мошенники» - телеканал «НТК»

Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:

▪ «Көп нүкте» - телеканал «AQTOBE»

▪ «Ділмар» - телеканал «Жетісу»

▪ «Сөздің қысқасы...» - телеканал «Mangystay»

▪ «Давайте обсудим» - телеканал «ТДК-42»

Лучший региональный канал:

▪ Телеканал «Qyzylorda»

▪ Телеканал «Caspian News»

▪ Телеканал «Жетісу»

▪ Телеканал «ТДК-42»

Лучшая детская программа:

▪ «Телебалапан» телеканал «Ulytau»

▪ «АуылDone» 7 канал

▪ «Жұрттың балалары» телеканал «Qazaqstan»

▪ «IBars» телеканал «Balapan»

Лучший тележурналист:

▪ Григорий Беденко - телеканал «Хабар»

▪ Еркін Карин - телеканал «Астана тв»

▪ Нурбек Бекбау - телеканал «Qazaqstan»

▪ Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия

Лучший телеведущий:

▪ Мадина Балгабаева - телеканал «КТК»

▪ Каиржан Смагулов - телеканал «24 KZ»

▪ Айкерим Есенали - телеканал «Qazaqstan»

▪ Мадина Алмолдина - телеканал «Atameken Business»