Объявлен топ-10 казахстанских боксеров по итогам мая
Опубликован обновленный рейтинг лучших казахстанских боксеров (независимо от весовой категории) за прошедший месяц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
По данным сайта Boxrec.com, по сравнению с апрельской версией рейтинга, в мае в топ-10 произошло лишь одно изменение: Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО) после неожиданной ничьей в начале месяца с намибийским боксером Филлемоном Нгутенанье (12-0-2, 4 КО) опустился с седьмой строчки рейтинга на восьмую, поменявшись местами с Русланом Мадиевым (17-2, 6 КО). Лидером P4P-рейтинга среди казахстанцев по-прежнему является Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) — он владеет поясами чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе.
- Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО)
- Султан Заурбек (20-0, 13 КО)
- Бекман Сойлыбаев (20-1, 11 КО)
- Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО)
- Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО)
- Бек Нурмаганбет (14-0, 12 КО)
- Руслан Мадиев (17-2, 6 КО)
- Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО)
- Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО)
- Сергей Липинец (18-4-1, 13 КО).
Ранее сообщалось, что число команд-участниц Кубка мира по боксу в Астане увеличилось.