Объявлен топ-10 казахстанских боксеров по итогам мая

По данным сайта Boxrec.com, по сравнению с апрельской версией рейтинга, в мае в топ-10 произошло лишь одно изменение: Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО) после неожиданной ничьей в начале месяца с намибийским боксером Филлемоном Нгутенанье (12-0-2, 4 КО) опустился с седьмой строчки рейтинга на восьмую, поменявшись местами с Русланом Мадиевым (17-2, 6 КО). Лидером P4P-рейтинга среди казахстанцев по-прежнему является Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) — он владеет поясами чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе.

Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) Султан Заурбек (20-0, 13 КО) Бекман Сойлыбаев (20-1, 11 КО) Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО) Бек Нурмаганбет (14-0, 12 КО) Руслан Мадиев (17-2, 6 КО) Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО) Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) Сергей Липинец (18-4-1, 13 КО).

Ранее сообщалось, что число команд-участниц Кубка мира по боксу в Астане увеличилось.