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    10:42, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Объявлен топ-10 казахстанских боксеров по итогам мая

    Опубликован обновленный рейтинг лучших казахстанских боксеров (независимо от весовой категории) за прошедший месяц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Президент поздравил Жанибека Алимханулы с победой
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    По данным сайта Boxrec.com, по сравнению с апрельской версией рейтинга, в мае в топ-10 произошло лишь одно изменение: Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО) после неожиданной ничьей в начале месяца с намибийским боксером Филлемоном Нгутенанье (12-0-2, 4 КО) опустился с седьмой строчки рейтинга на восьмую, поменявшись местами с Русланом Мадиевым (17-2, 6 КО). Лидером P4P-рейтинга среди казахстанцев по-прежнему является Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) — он владеет поясами чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе.

    1. Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО)
    2. Султан Заурбек (20-0, 13 КО)
    3. Бекман Сойлыбаев (20-1, 11 КО)
    4. Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО)
    5. Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО)
    6. Бек Нурмаганбет (14-0, 12 КО)
    7. Руслан Мадиев (17-2, 6 КО)
    8. Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО)
    9. Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО)
    10. Сергей Липинец (18-4-1, 13 КО).

    Ранее сообщалось, что число команд-участниц Кубка мира по боксу в Астане увеличилось.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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