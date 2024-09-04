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    01:57, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Объявлен состав сборной Казахстана по теннису против Дании

    Объявлен состав сборной Казахстана по теннису против Дании
    Фото: ФТК

    Сборная Казахстана 14-15 сентября сыграет дома матч первой Мировой группы «Кубка Дэвиса» против Дании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Александр Недовесов.

    Капитан датчан Фредрик Нильсен заявил следующих игроков: Аугуст Хольмгрен, Йоханнес Ингилдсен, Эльмер Меллер, Филипп Херт и Кристиан Сигсгаард. В составе сборной Дании нет Хольгера Руне, который занимает 15-е место в мировом рейтинге.

    Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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