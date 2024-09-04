Объявлен состав сборной Казахстана по теннису против Дании

Сборная Казахстана 14-15 сентября сыграет дома матч первой Мировой группы «Кубка Дэвиса» против Дании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Александр Недовесов.

Капитан датчан Фредрик Нильсен заявил следующих игроков: Аугуст Хольмгрен, Йоханнес Ингилдсен, Эльмер Меллер, Филипп Херт и Кристиан Сигсгаард. В составе сборной Дании нет Хольгера Руне, который занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.