Объявился победитель джекпота Mega Millions в размере 1,6 млрд долларов

Во Флориде объявился победитель третьего по величине в истории США джекпота Mega Millions в размере 1,6 миллиарда долларов США, сообщили официальные лица в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP .

- Согласно новому закону Флориды, имя победителя джекпота остается анонимным в течение 90 дней со дня его объявления, то есть с 25 сентября, - сообщили представители лотереи в электронном письме.

Представители лотереи не подтвердили, получил ли победитель единовременную выплату или аннуитет, и не уточнили предполагаемую сумму единовременной выплаты.

Во Флориде победители лотерей должны обратиться за единовременной выплатой приза в течение 60 дней с момента розыгрыша. У них есть до 180 дней в запасе, если они решат использовать ежегодные выплаты в виде аннуитета. Выигрыши в штате также облагаются федеральными налогами. Отмечается, что во Флориде нет подоходного налога штата.

Выигрышный билет был продан в супермаркете Publix в Нептун-Бич, в небольшом городке на Атлантическом побережье недалеко от Джексонвилля. В одном билете, проданном во Флориде, 8 августа совпали все шесть номеров розыгрыша - 13, 19, 20, 32, 33, и 14 в Mega Ball.

Самым крупным джекпотом за всю историю стал билет Powerball проданный в Калифорнии на колоссальную сумму в 2,04 миллиарда долларов. Розыгрыш состоялся 8 ноября 2022 года. Следующим по величине стал выигрыш в Powerball в размере 1,586 миллиарда долларов, состоявшийся 13 января 2016 года. Этот приз был разделен между тремя выигрышными билетами, проданными в Калифорнии, Флориде и Теннесси.

Отмечается, что 23 октября 2018 года в штате Южная Каролина объявился обладатель самого большого джекпота, выигранного одним человеком, за всю историю США в размере 1,537 миллиарда долларов. Также в штате Мэн 13 января 2023 года некто выиграл 1,35 миллиарда долларов, а 29 июля 2022 года победитель сорвал выигрыш в 1,337 миллиарда долларов в Иллинойсе.

- Победитель из штата Мэн получил приз в феврале и предпочел остаться анонимным. Он получил выигрыш наличными через компанию LaKoma Island Investments LLC, - сообщили представители лотереи штата Мэн.

По данным лотерейной ассоциации, большинство победителей джекпота предпочитают получать приз в виде единовременной выплаты. Иногда победители выбирают получение полной суммы в виде аннуитета (то есть ежегодной выплаты), в том числе обладатель джекпота в Вирджинии, разыгранного 4 марта 2023 года. Этот победитель, чье имя остается анонимным в соответствии с законодательством штата Вирджиния, выбрал ежегодные выплаты в размере 156,7 миллиона долларов.

Последний раз выплату в виде аннуитета выбрал победитель лотереи Powerball в 2014 году.

В Mega Millions играют в 45 штатах, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, и на Виргинских островах США.