Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предпринимательница, пострадавшая от мародеров во время беспорядков в аэропорту Алматы, поблагодарила транспортных полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Во время беспорядков в Алматы 5-6 января был захвачен международный аэропорт, от мародеров пострадали торговые точки, расположенные в здании воздушной гавани, в том числе магазин «Французский дом», где были похищены товароматериальные ценности на сумму более 17 млн тенге.

«Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали семейную пару, обворовавшую магазин во время беспорядков. Похищенные товары они хранили дома, планировали позднее их продать.

Изъятые вещественные доказательства оцениваются в 1,5 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

Задержанный 35-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания, а его 33-летняя гражданская супруга находится под «подпиской о невыезде» в связи с тем, что имеет двоих несовершеннолетних детей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.









Управляющий директор магазина Анастасия Стулишапка обратилась к руководству Департамента полиции на транспорте со словами благодарности в адрес сотрудников Департамента и Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы за оперативную и качественную работу.