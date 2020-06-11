Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский вышел под залог

МИННЕАПОЛИС. КАЗИНФОРМ - В среду один из четырех уволенных сотрудников полиции Миннеаполиса, обвиненных в смерти Джорджа Флойда, внес залог наличными и был освобожден из тюрьмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Star Tribune.

37-летний Томас Лейн, за которого назначили залог в 750 тысяч долларов, был освобожден из тюрьмы округа Хеннепин днем в среду.

В тот же день сайт по сбору средств от его имени был закрыт. На сайте предлагалось пожертвовать денежные средства через PayPal. При этом на сайте говорилось, что сумма назначенного залога была «несправедливо завышена», и что Лейн «сделал все, что мог», чтобы спасти жизнь Флойду.

Адвокат Лейна Эрл Грей подтвердил, что веб-сайт является легитимным, но он не знал, сколько денег сайт собрал от имени его клиента, и кто стоял за этим. На сайте говорилось, что «Лейн и его семья ценят вашу поддержку и молитвы».

Лейн является одним из трех обвиняемых в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и причастности к непредумышленному убийству второй степени Джорджа Флойда. Трагедия произошла 25 мая.

По словам адвоката, Лейн в настоящее время находится со своей женой в безопасном месте. Следующее слушание Лейна назначено на 29 июня, и Грей заявил, что планирует подать ходатайство об отклонении обвинений.

Остальные обвиняемые остаются в тюрьме. Это Дерек Шовен, обвиняемый в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве второй степени, а также То Тао и Джей-Александр Куэнг, которым были предъявлены те же обвинения, что и Лейну.

Согласно обвинительному акту Лейн, который изначально взял Флойда под стражу, удерживал ноги 46-летнего мужчины, в то время как Куэнг удерживал его за спину, а Шовен коленом придавливал шею Флойда. Прежде чем умереть, Флойд неоднократно повторял, что не может дышать.

Залог Дерека Шовена составляет 1,25 миллиона долларов, Тао и Куэнга - по 750 тысяч долларов.

Напомним, 25 мая Джордж Флойд погиб после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Смерть Флойда вызвала массовые протесты не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Германии и других странах мира. В городах США ввели комендантский час после беспорядков. В видео с места задержания отчетливо видно, как сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен давит коленом на горло Флойда в течение почти девять минут. На протяжении всего этого времени задержанный просит отпустить его, так как не может дышать.

Ранее сообщалось, что результаты вскрытия тела Флойда показали, что он скончался от механической асфиксии, которая должна рассматриваться, как насильственная. Также у него имелись заболевания сердца, и помимо этого, жертва употребляла наркотические средства незадолго до смерти.

Обвинения были предъявлены четырем бывшим полицейским: Дереку Шовену, Томасу Лейну, То Тао и Джей-Александру Куэнгу.



