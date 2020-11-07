+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обвиняемого в уклонении от уплаты налогов бизнес-менеджера «Karachaganak Support Service» объявили в розыск

7 Ноября 2020 17:35
Поделиться:
Обвиняемого в уклонении от уплаты налогов бизнес-менеджера «Karachaganak Support Service» объявили в розыск

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разыскивается бизнес-менеджер одного из предприятий Атырауской области, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Новости по теме
Игровые терминалы в рамках двух уголовных дел уничтожили в Шымкенте
Экстремал прокатился «с ветерком», зацепившись за вагон метро в Алматы Более 70 фактов перевозки скота и мяса без документов выявили в Акмолинской области Нарушения в ходе реконструкции инженерных сетей выявили в Алматы

Департамент экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК расследует уголовное дело в отношении бизнес-менеджера ТОО «Karachaganak Support Service» Б.К. Мендыгазиева (фактически руководитель) по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере, а также создания и руководства ОПГ (часть 3 статьи 245, часть 1 статьи 262 УК РК).

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем в настоящее время объявлен в международный розыск.

В рамках следственных действий в офисных помещениях ТОО «Karachaganak Support Service» и по месту проживания проведены обыски с санкции суда.

Следственные мероприятия продолжаются.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Минфин РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив