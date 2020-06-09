Обвиняемого в убийстве Флойда полицейского могут отпустить под залог $1,25 млн

СЕНТ-ПОЛ. КАЗИНФОРМ - В Миннесоте состоялись первые слушания по делу полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Суд установил размер залога для освобождения подозреваемого: 1 миллион долларов, если он будет выполнять условия суда, и 1,25 млн — безусловный залог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Шовину по статье «убийство 2-й степени» грозит до 40 лет тюремного заключения. Троих его коллег обвиняют в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к убийству. За них залог составляет 750 тысяч.

Тем временем гроб с телом Флойда выставлен в одном из соборов Хьюстона, где погибший жил долгое время. Из-за карантина в церкви могут находиться одновременно по 15 человек, скорбящим проверят температуру и просят продезинфицировать руки. В церковь пришли губернатор Техаса, мэр и шеф полиции Хьюстона.

Ранее с Джоджем Флойдом прощались в Миннеаполисе, а затем в Северной Каролине, где он родился.

Во вторник Флойда похоронят в Хьюстоне — на кладбище рядом с матерью.

Напомним, 25 мая Джордж Флойд погиб после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Смерть Флойда вызвала массовые протесты не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Германии и других странах мира. В городах США ввели комендантский час после беспорядков. В видео с места задержания отчетливо видно, как сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен давит коленом на горло Флойда в течение почти девять минут. На протяжении всего этого времени задержанный просит отпустить его, так как не может дышать.

Ранее сообщалось, что результаты вскрытия тела Флойда показали, что он скончался от механической асфиксии, которая должна рассматриваться, как насильственная. Также у него имелись заболевания сердца, и помимо этого, жертва употребляла наркотические средства незадолго до смерти.



