РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:14, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Обвиняемого в убийстве дизайнера будут судить в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело об убийстве дизайнера Bisen передано в суд Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе городского суда Алматы. Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

    «Дело поступило в суд. Сейчас оно на стадии рассмотрения. Обвинение предъявлено по статье 99 части 1 УК РК «Убийство», - сообщили в пресс-службе городского суда.

    Напомним , в октябре прошлого года в Алматы был убит дизайнер Сабит Bisen. Его избили до смерти.


    Теги:
    Алматы Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!