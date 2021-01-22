10:14, 22 Январь 2021 | GMT +6
Обвиняемого в убийстве дизайнера будут судить в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело об убийстве дизайнера Bisen передано в суд Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердили в пресс-службе городского суда Алматы. Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.
«Дело поступило в суд. Сейчас оно на стадии рассмотрения. Обвинение предъявлено по статье 99 части 1 УК РК «Убийство», - сообщили в пресс-службе городского суда.
Напомним , в октябре прошлого года в Алматы был убит дизайнер Сабит Bisen. Его избили до смерти.