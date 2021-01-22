Обвиняемого в убийстве дизайнера будут судить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело об убийстве дизайнера Bisen передано в суд Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе городского суда Алматы. Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

«Дело поступило в суд. Сейчас оно на стадии рассмотрения. Обвинение предъявлено по статье 99 части 1 УК РК «Убийство», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним , в октябре прошлого года в Алматы был убит дизайнер Сабит Bisen. Его избили до смерти.