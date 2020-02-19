Обвиняемая в крупном квартирном мошенничестве актюбинка попросила не лишать ее свободы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе судебного заседания по делу о крупном мошенничестве с госквартирами одна из подозреваемых по делу Гуляим Нурмуханова признала вину и попросила суд не лишать ее свободы, а принять условную меру наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в данном деле проходит 49 эпизодов на сумму около 100 млн тенге. В качестве подозреваемых проходят актюбинка Гуляим Нурмуханова и экс-глава жилищного отдела Жанаргуль Дуйсекенова.

Актюбинцы передавали деньги Г. Нурмухановой, которая обещала им дешевые квартиры в новостройках по госпрограмме. Сегодня на суде в последнем слове Г. Нурмуханова признала вину и попросила смягчения наказания.

«Полностью согласна с предъявленным обвинением, вину признаю и готова понести наказание. Но у меня трое детей, один из которых несовершеннолетний, он нуждается в матери, также есть муж, престарелые родители, прошу не наказывать меня строго. Я состою на учете по гипертонии. Прошу прощения у всех потерпевших, на свободе я буду работать и возмещу ущерб.

В следственном изоляторе я провела 11 месяцев, я переосмыслила свою жизнь, смогла освободить сердце от груза, который носила четыре года. Я совершила все преступления, поддавшись обещаниям Жанаргуль Дуйсекеновой в обмен на должность и квартиры, обещанные вам. Я поверила Дусекеновой как человеку, имевшему статус. Я доверяла ей, она подвела меня», - сказала Г. Нурмуханова.

Также последнее слово было предоставлено второй подозреваемой - бывшему руководителю отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекеновой, которая полностью отрицает вину и не согласна с обвинением.

«Согласно законодательству я не должна оправдываться, но я вынуждена это делать. По каждому эпизоду ко мне сложилось неприязненное отношение из-за слов Нурмухановой. За 15 лет моей работы в этом отделе пять тыс. актюбинцев получили жилье по различным госпрограммам, но никто не пришел и не сказал, что дал взятку мне. Я ничьи деньги не брала и могу смело смотреть в лицо потерпевших», - сказала Д. Дуйсекенова.

Она отметила, что Нурмуханова наговаривает на нее, но реальных свидетельств вины нет.

«Нурмуханова говорит, что все четыре года мошенничеств она приносила мне деньги, но за все эти годы нет ни одного факта, что кто-то получил незаконно жилье. С 2013 года это пятое уголовное дело по мошенничеству с квартирами, я сама подала заявление в полицию, и это заявление обратилось против меня. Нурмуханова наговаривает на меня, рассказывая, что приносила деньги, но мы рассмотрели все эпизоды. Самый крупный эпизод по Калмагамбетову, который четыре раза передавал деньги, во всех случаях нет совпадений с тем, где я реально находилась в момент передачи денег по словам Нурмухановой.

Прошу оправдать меня и восстановить мое доброе имя. Здесь интересы не только моей семьи, получается, что все бюджетные работники на кого кто-то показал пальцем и создал видимость передачи денег могут быть в такой же ситуации как я. Я не совершала данных преступлений, и факты в деле подтверждают мои слова», - сказала Ж. Дуйсекенова.