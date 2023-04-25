Обвинительные решения по делу Трампа обнародуют этим летом

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Окружной прокурор округа Фултон штата Джорджия Фани Уиллис заявила в понедельник, что объявит в середине июля о результатах расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года бывшего президента Дональда Трампа и его союзников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBS News.

Ф.Уиллис сообщила, что решения по обвинению будут обнародованы в течение четвертого срока полномочий Верховного суда штата, который начнется 11 июля и закончится 1 сентября т.г.

Прокурор в письме шерифу округа Фултон Патрику Лабату написала, что возрастает потребность в бдительности в течение этого периода времени, так как объявление решений по этому делу может вызвать значительную общественную реакцию и угрозы актов насилия.

«Пожалуйста, примите это письмо в качестве уведомления, чтобы у вас было достаточно времени для подготовки офиса шерифа и координации действий с местными, государственными и федеральными агентствами, чтобы убедиться, что наше правоохранительное сообщество готово защищать общественность», - добавила Ф.Уиллис.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за тем, как проходило предъявление обвинения Д.Трампу на Манхэттене, включая меры безопасности и протесты. Окружной прокурор Элвин Брэгг стал объектом нескольких сотен угроз в ходе подготовки и после предъявления обвинения бывшему президенту США.

Большое жюри присяжных штата Джорджия, которое Ф.Уиллис привлекла для расследования возможного вмешательства Д.Трампа и его союзников в выборы 2020 года, решило дать рекомендации по предъявлению обвинений более десяткам человек, список может включать экс-президента.

Бывший президент также находится под пристальным вниманием специального адвоката Джека Смита, который курирует два расследования действий Д.Трампа в связи с беспорядками 6 января 2021 года в Капитолии США и его невыполнением требований Министерства юстиции вернуть правительственные документы, и возможным неправильным обращением с этими документами.

Д.Трамп отрицал нарушения в обоих федеральных расследованиях.