Обвиненных в применении пыток сотрудников полиции оправдали в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда отменила судебный приговор в отношении 4 сотрудников полиции, которых по решению суда №2 признали виновными и приговорили к 4 и 5 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Ранее в сентябре 2019 года суд №2 Актобе признал сотрудников полиции виновными в применении пыток к потерпевшему Р. Кульмухамбетову по статье 146 УК РК за его отказ от дачи признательных показаний в совершении краж.
В частности, полицейские Руслан Есанов, Марат Темірғалиев были приговорены к 5 годам, Асылбек Таласбаев и Дастан Ходжибаев - к 4 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда отменила данный приговор за недоказанностью их участия в совершении уголовного правонарушения на основании следующего.
Во-первых, заключениями судебно-медицинской и медико-криминалистической экспертиз не подтверждаются показания потерпевшего о том, что его избивали и пытали 25 января 2019 года с 19:16 до 22:04 часов в кабинете №10 административного здания отдела полиции, поскольку медосмотр потерпевшего производился только лишь в помещении спецприемника 21 января 2019 года, а в дальнейшем до проведения судебно-медицинской экспертизы он никем не был осмотрен.
Во-вторых, потерпевший не был осмотрен и при освобождении из спецприемника 25 января 2019 года, и свидетели не могли заметить какие-либо повреждения, скрытые одеждой, поскольку он все время находился в верхней одежде.
Также суд при оценке показаний свидетелей не учел, что они являются заинтересованными лицами по делу и не были очевидцами пыток, узнали только со слов потерпевшего.
С учетом этого апелляция посчитала не соответствующими фактическим обстоятельствам дела выводы суда первой инстанции о том, что вина подсудимых в совершении преступления доказана.
За оправданными полицейскими признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.
Напомним, 6 сентября 2019 года в Актобе осудили четырех полицейских за применение пыток в отношении жителя города.
- Дело о мошенничестве с квартирами по госпрограмме в Актобе: свидетель дала показания
- 50-летний юбилей отметила актюбинская школа юных летчиков
- Останки «Золотого человека» из Актюбинской области направлены на экспертизу в Алматы
- Начался суд по делу о квартирном мошенничестве по госпрограмме в Актобе
- Более 100 авиаспециалистов выпустил Военный институт в Актобе
- Воспитателя осудили на 6 лет за попытку похищения ребенка в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана