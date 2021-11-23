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    11:21, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Обвинения по первому делу о подделке COVID-сертификатов предъявлены в Греции

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    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Греческая прокуратура предъявила первые официальные обвинения по уголовному делу о фальсификации документов о прививке от коронавируса. Речь идёт о расследовании, которое касается центра вакцинации в городе Кардица. Правоохранители выявили несколько десятков поддельных медицинских сертификатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В общей сложности в Кардице были сделаны свыше 30 тысяч прививок. Скандал разразился после того, как в некоторых напечатанных сертификатах о вакцинации были выявлены существенные ошибки. По версии следствия, сотрудница медцентра воспользовалась паролем медсестры для доступа к базе данных о прививках.

    Фигурантами этого дела стали 48 человек, некоторым из них дополнительно предъявлены обвинения в отмывании денег. Греческие издания отмечают, что до сих пор неясно, насколько много поддельных документов были оформлены в Кардице.

    После этого скандала по поручению прокурора Верховного суда проверки проводятся и в других регионах Греции.


    Теги:
    Коронавирус в мире Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации Мировые новости Греция
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