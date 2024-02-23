Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы

По делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы прокурор Олжас Хайруллаев озвучил наказание, которое запрашивает обвинение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наказание для Арыстанбека Мухамедиулы рассматривают в рамках объединенного производства по двум эпизодам:

о проведении выставки «Шествие «Золотого человека»,

о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля «Дипломат» в Астане.

Прокурор попросил признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным:

по ч. 3 ст. 28 («Организация преступления») УК РК,. 2 ч. 4 ст. 189 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере») УК РК. Назначить наказание в виде 8 лет и месяца лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе;

по. 3 ч. 4 ст. 361 («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия») УК РК. Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе;

по ч. 3 ст. 24 («Покушение на преступление») УК РК, ч. 1 ст. 249 («Рейдерство») УК РК. Назначить наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях сроком на 2 года;

по ч. 3 ст. 28 («Виды соучастников уголовного правонарушения») УК РК и ч. 1 ст. 250 («Злоупотребление полномочиями») УК РК. Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на 5 лет.

На основании ч. 3 ст. 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить 8 лет один месяц лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

На основании ч. 6 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля 2024 года.

— Окончательно назначить Арыстанбеку Мухамедиулы наказание в виде 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности, — заключил прокурор Олжас Хайруллаев в ходе судебного заседания.

20 июня 2023 года Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение денежных средств.

13 февраля 2024 года Арыстанбека Мухамедиулы осудили на 11 лет лишения свободы по обвинению в покушении к даче взятки в особо крупном размере.