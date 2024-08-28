Обвинение по делу о попытках Трампа переписать итоги выборов заново подано в большое жюри

Специальный прокурор Джек Смит заново подал большому жюри обвинение по делу о предполагаемых попытках Дональда Трампа переписать итоги президентских выборов 2020 года. Спецпрокурору пришлось переработать текст обвинения после решения Верховного суда о частичном иммунитете Трампа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечает американская пресса, сейчас уже крайне маловероятно, чтобы судебный процесс по этому делу начался до новых президентских выборов 5 ноября.

Два месяца назад Верховный суд США постановил, что Трамп обладает иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные официально в качестве президента, но не защищен от преследования за неофициальные действия.

В новом тексте обвинительного заключения остались четыре пункта, по которым обвиняется Трамп, но изменены формулировки, чтобы текст удовлетворял требованию Верховного суда.

Спецпрокурор обвиняет Трампа в сговоре с целью обмануть государство, сговоре с целью помешать официальным процедурам, попытках помешать официальным процедурам и сговоре с целью нарушения прав граждан.

Трамп отвергает все обвинения, при этом продолжая бездоказательно заявлять, что итоги выборов 2020 года были сфальсифицированы.

Реагируя на подачу спецпрокурором нового текста обвинительного заключения, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что считает этот шаг попыткой возобновить охоту на ведьм и отвлечь американский народ от выборов.

Человек, близкий к команде адвокатов Трампа сказал американской телекомпании CBS, что подача нового текста обвинения не стала для них сюрпризом.

— Так и предполагалось, что власти сделают это, исходя из того, что сделал Верховный суд. Это не меняет нашей позиции: дело Смита несостоятельно и должно быть отклонено, — сказал собеседник CBS.

Обвинительное заключение в новой редакции «похудело» с 45 до 36 страниц.

Из него исчез, например, пункт о том, что Трамп пытался надавить на сотрудников министерства юстиции и заставить их отменить его поражение на выборах. Согласно решению Верховного суда, распоряжения президента Трампа сотрудникам министерства не должны считаться незаконными.

— Ответчик не имел официальных обязанностей в отношении процедур сертификации, но он имел личный интерес, как кандидат, в том, чтобы быть объявленным победителем на выборах, — говорится в документе.

В новой редакции нет и обвинений в отношении Джеффри Кларка, бывшего чиновника министерства юстиции, который, по мнению прокуроров, играл ключевую роль в так называемой «махинации с фальшивыми выборщиками».

Речь о попытке Трампа и его команды уговорить законодательные органы семи штатов, где у республиканцев было большинство, назначить вопреки итогам выборов выборщиков-республиканцев или не назначать их вообще.

Сфальсифицированные сертификаты с включенными в них выборщиками от Республиканской партии были затем отправлены в Сенат США. Если бы их голоса были посчитаны вместо голосов законных выборщиков-демократов, это привело бы к отмене победы Джо Байдена.

Джеффри Кларк не был назван по имени и в первом варианте обвинительного заключения, но его вычислила пресса.

В новом тексте спецпрокурор доказывает, что когда Трамп пытался повлиять на процесс утверждения результатов выборов в отдельных штатах, он делал это как частное лицо, а не президент.

В документе остался и такой ключевой пункт, как утверждение, что Трамп пытался убедить вице-президента Майка Пенса помешать утверждению результатов выборов и победы Байдена.

Глава Верховного суда Джон Робертс в постановлении о частичном иммунитете Трампа отметил, что любые разговоры Трампа с Пенсом — президента с вице-президентом — вероятно, следует относить к официальным действиям.

Специалист по конституционному праву США Дэниэл Чарльз Ричман сказал Би-би-си, что подача новой редакции обвинительного заключения не обязательно ускорит рассмотрение дела, и судебный процесс вряд ли начнется до ноябрьских выборов.

Профессор Ричман отмечает, что факт подачи спецпрокурором Смитом новой редакции обвинительного заключения показывает, что Смит истолковал решение Верховного суда как сигнал, что процесс против Трампа все же можно продолжить.

Анонимный собеседник телекомпании CBS, близкий к команде адвокатов Трампа, сказал, что они попросят судью дать им дополнительное время на подготовку, и это может еще больше отсрочить начало суда.

В США очень многие уверены, что если Дональд Трамп выиграет выборы у Камалы Харрис, то прикажет министерству юстиции отозвать все федеральные иски против него.