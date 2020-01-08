Обвал котировок произошел на Токийской фондовой бирже в результате атак Ирана на базы США

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Индекс Nikkei впервые с ноября опустился ниже отметки в 23 000 пункта в результате нарастания напряжения на Ближнем Востоке после того, как Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где размещены войска США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Nikkei потерял более 600 позиций за раз. По данным на 10:00 утра фондовый индекс Nikkei упал на 568,43 пункта, или 2,41 процента. Токийский индекс акций (Topix) всех выпусков Первой секции на Токийской фондовой бирже был на 38,79 пункта, или на 2,25 процента, ниже на отметке в 1686,26 пунктов.

Индекс Nikkei упал до отметки 22 950 в один момент.

Во вторник министерство обороны США сообщило, что Иран выпустил более десятка баллистических ракет, нацеленных как минимум на две военные базы в Ираке, на которых размещены военные и коалиционные силы США.

Цены на фьючерсы на нефть выросли на фоне усиления напряжения между США и Ираном.