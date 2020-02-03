Обвал котировок на фондовом рынке Китая, инвесторы реагируют на вспышку коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В понедельник акции китайских компаний обвалились в результате реакции инвесторов на вспышку нового коронавируса в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Shanghai Composite открылся снижением на 9%. Индекс компонентов в Шэньчжэне также резко упал на 9%. Показатели продолжают спад на более чем 7%.

Фондовые биржи в Шанхае и Шэньчжэне были закрыты с 24 января на период празднования Лунного Нового года. Более 14 300 человек были инфицированы, подавляющее большинство из них на материковом Китае.

До открытия рынков Китай заявил, что он будет вкладывать миллиарды долларов в свои рынки, чтобы поддерживать их стабильность. В воскресенье Народный банк Китая заявил, что он направит 1,2 триллиона юаней (173 миллиарда долларов) на китайские рынки, используя принцип покупки краткосрочных облигаций, чтобы укрепить способность банков к кредитованию. Эта мера поможет поддерживать «достаточно высокую ликвидность» в банковской системе и поддерживать стабильность валютных рынков.

Чистый объем ликвидности, вводимой на рынки, будет значительно ниже. Согласно расчетам Reuters с использованием данных центрального банка, в понедельник срок погашения других краткосрочных облигационных соглашений превысит 1 триллион юаней. Это ведет к тому, что чистая сумма денежных потоков на рынки снизилась до 150 млрд юаней (22 млрд долларов).

Пан Гуншен, заместитель управляющего центрального банка, сообщил, что Центральный банк также будет поддерживать связь с финансовыми учреждениями и рынками, чтобы определить, какие дополнительные меры реагирования могут потребоваться для поддержания стабильной ситуации.

Финансовые регуляторы Китая объявили о десятках других мер по поддержанию финансовой стабильности и помощи экономике. Регуляторы также заявили, что предложат больше финансовых услуг частным лицам и компаниям.

Рынки в других странах Азии также открылись снижением в понедельник. В начале торгов японский Nikkei 225 (N225) упал на 1,5%. В стране уже подтверждены двадцать случаев заражения коронавирусом. Kospi Южной Кореи упал на 1,6%. В этой стране уже 15 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.