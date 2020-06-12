Обвал биржевых котировок произошел в Европе и США

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - Европейские фондовые рынки закрылись падением котировок. Индекс компаний Западной Европы STOXX Europe 600 снизился более чем на 4%, немецкий DAX — на 2,8%, французский CAC-40 на 4,6%, британский FTSE — почти на 4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи резко снизились на опасениях участников рынка по поводу второй волны коронавируса. Промышленный индекс Dow Jones потерял более 7% —худший день за последние три месяца. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний, обвалился почти на 6%. Индекс электронной биржи Nasdaq упал более чем на 2%.

Больше всего снизились котировки авиалиний, круизных компаний и туроператов, а также энергетический сектор. Рыночные аналитики говорят, что на настроения инвесторов повлияли данные о росте новых случаев заражения коронавирусом в штатах Флорида, Техас и Калифорния. Накануне Федеральная резервная система США заявила, что восстановления экономики будет долгим, и даже в случае второй волны эпидемии вновь вводить карантин нельзя.

На прошлой неделе за пособием по безработице на биржу труда обратились еще 1,5 млн человек, несмотря на данные о том, что число рабочих мест в стране в мае выросло на 2,5 млн. По прогнозам ФРС, ВВП США в этом году снизится на 6,5%, уровень безработицы составит 9,3%, сейчас показатель находится на отметке в 13,3%.