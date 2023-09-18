Обувь, сумки и детские игрушки на сумму свыше 7,5 млн тенге - улов шымкентского вора

В Шымкенте молодой человек похитил обувь, сумки и детские игрушки на общую сумму свыше 7,5 миллионов тенге, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Юноша, гуляя ночью по переулкам, заметил окно на задней стороне здания магазина и проник через него внутрь. Рядом с кассой нашел ключи от входной двери помещения и решил извлечь максимум из такого везения. Отсоединив от источников питания все найденные кабели, злоумышленник вывел из строя системы видеонаблюдения. Далее, вызвал транспорт, оказывающий услуги грузоперевозок. Заполнив борт приехавшей газели товаром, покинул место преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского РУП, изучив записи с уличных камер ЦОУ, установили грузовой автотранспорт, на котором увезли краденное. Проследив маршрут его движения, полицейские выявили адрес, где выгрузили товар. В доме стражи порядка обнаружили все похищенные предметы. 18-летнего подозреваемого задержали здесь же. В настоящее время задержанный находится под стражей в ИВС департамента полиции. Факт зарегистрирован по статье «кража, совершенная в крупном размере с незаконным проникновением в помещение».