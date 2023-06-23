Обувь подорожала в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основные потребности казахстанцев в обуви закрывают заграничные поставщики - импорт занимает 96,7% от всего объема ресурсов в секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование Ranking.kz.

По данным из отчетов Комитета госдоходов Минфина, главным поставщиком обуви для РК является Китай, на втором месте по доле в поставках сапог, туфлей, ботинок и другой обуви — Турция, на третьем — Узбекистан.

В прошлом году в страну было ввезено 38,7 млн пар, за январь–март этого года — уже 12,2 млн пар (плюс 75,6% за год). При таком уровне импорта цены на обувь в Казахстане диктуют заграничные поставщики.

Наиболее ощутимое удорожание обувной продукции в стране за последний год наблюдалось с конца 2022 года. Показатели годового роста цен с ноября 2022 года по январь 2023 года держались в пределах 18%-19%, а в феврале-марте превысили планку в 20%.

По итогам мая статистики констатировали годовой рост стоимости обуви на 18,1%. Кроме того, мужские туфли, кроссовки и ботинки подорожали чуть больше, чем женские лодочки, сандалии и лабутены: на 17,8% и 16,8% за год соответственно.

Самый высокий ценовой скачок отмечен на детскую обувь — за год она стала дороже на 20,1%.