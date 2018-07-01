Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Создать и представить план археологических раскопок в регионе и их ожидаемых результатов поручил аким Карагандинской области. Он также отметил, что в местах, где обнаружены древние захоронения, следует обустроить туристические базы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В минувшие выходные аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал с рабочей поездкой в Шетском районе. Он посетил могильник Каражартас, обнаруженный в 2016 году. Здесь расположено древнее захоронение в форме ступенчатой пирамиды, что для Казахстана является уникальным.

В четырёх километрах от этого могильника сейчас ведутся раскопки. Археологам удалось обнаружить останки людей и предметы обихода эпохи бронзы, а также так называемое колесничное захоронение воина с лошадьми.

«Чаще так хоронили знатных воинов в Китае, нежели на территории современного Казахстана. Вы видите, что само захоронение напоминает колесницу: в центре, чуть позади, ящик с телом усопшего воина, впереди - два коня, лежащие спиной друг к другу. Также в могиле есть предметы обихода, оружие: псалии - части древнего уздечного набора, каменный наконечник копья, каменный наконечник стрелы, бронзовый наконечник копья, позолоченная подвеска в полтора оборота и большое количество керамических сосудов. Это связано с поверьем, что, кем человек был в этой жизни, тем он будет и в загробной. Эту находку можно считать весьма значимой, так как подобные захоронения в Казахстане встречаются нечасто», - рассказал ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института при КарГУ имени Букетова Игорь Кукушкин.





Предполагается, что в Шетском районе близ посёлка Талды, где сейчас ведутся раскопки, ещё много неоткрытых памятников эпохи бронзы и Бегазы-Дандыбаевской культуры. Однако для исследований необходимо постоянное финансирование и полноценный исторический культурный центр, способный оказывать содействие и курировать исследования в регионе.

«Разработайте план раскопок, подготовьте презентацию с указанием ожидаемых результатов. Это большая и нужная для региона работа: подобные находки могут увеличить поток туристов в область и заинтересовать иностранных специалистов. Эту работу нужно продолжать. Со своей стороны мы подумаем над тем, сколько средств можем выделить и на какие конкретно цели», - обратился Ерлан Кошанов к археологу Игорю Кукушкину.





Также аким области поручил создать инфраструктуру и условия для туристов, приезжающих посмотреть на древние захоронения.

«Люди приезжают посмотреть на пирамиду ежедневно. Уже нашёлся бизнесмен, готовый разбить здесь этноаул и создать условия для приезжающих. Сейчас мы работаем в этом направлении», - сообщил заместитель акима Шетского района Мухит Мухтаров.

О находках, обнаруженных близ могильника Каражартас, сотрудники Сарыаркинского археологического института расскажут на международном археологическом симпозиуме, который состоится в Караганде в сентябре этого года.

Напомним, также в этом году карагандинские археологи исследуют погребальные памятники колесничной культуры эпохи бронзы на могильнике Тобылды.







