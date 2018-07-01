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Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области

23 Июля 2018 14:53 65
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Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Создать и представить план археологических раскопок в регионе и их ожидаемых результатов поручил аким Карагандинской области. Он также отметил, что в местах, где обнаружены древние захоронения, следует обустроить туристические базы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В минувшие выходные аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал с рабочей поездкой в Шетском районе. Он посетил могильник Каражартас, обнаруженный в 2016 году. Здесь расположено древнее захоронение в форме ступенчатой пирамиды, что для Казахстана является уникальным.

В четырёх километрах от этого могильника сейчас ведутся раскопки. Археологам удалось обнаружить останки людей и предметы обихода эпохи бронзы, а также так называемое колесничное захоронение воина с лошадьми.

«Чаще так хоронили знатных воинов в Китае, нежели на территории современного Казахстана. Вы видите, что само захоронение напоминает колесницу: в центре, чуть позади, ящик с телом усопшего воина, впереди - два коня, лежащие спиной друг к другу. Также в могиле есть предметы обихода, оружие: псалии - части древнего уздечного набора, каменный наконечник копья, каменный наконечник стрелы, бронзовый наконечник копья, позолоченная подвеска в полтора оборота и большое количество керамических сосудов. Это связано с поверьем, что, кем человек был в этой жизни, тем он будет и в загробной. Эту находку можно считать весьма значимой, так как подобные захоронения в Казахстане встречаются нечасто», - рассказал ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института при КарГУ имени Букетова Игорь Кукушкин.

Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области 

Предполагается, что в Шетском районе близ посёлка Талды, где сейчас ведутся раскопки, ещё много неоткрытых памятников эпохи бронзы и Бегазы-Дандыбаевской культуры. Однако для исследований необходимо постоянное финансирование и полноценный исторический культурный центр, способный оказывать содействие и курировать исследования в регионе.

«Разработайте план раскопок, подготовьте презентацию с указанием ожидаемых результатов. Это большая и нужная для региона работа: подобные находки могут увеличить поток туристов в область и заинтересовать иностранных специалистов. Эту работу нужно продолжать. Со своей стороны мы подумаем над тем, сколько средств можем выделить и на какие конкретно цели», - обратился Ерлан Кошанов к археологу Игорю Кукушкину.

Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области 

Также аким области поручил создать инфраструктуру и условия для туристов, приезжающих посмотреть на древние захоронения.

«Люди приезжают посмотреть на пирамиду ежедневно. Уже нашёлся бизнесмен, готовый разбить здесь этноаул и создать условия для приезжающих. Сейчас мы работаем в этом направлении», - сообщил заместитель акима Шетского района Мухит Мухтаров.

О находках, обнаруженных близ могильника Каражартас, сотрудники Сарыаркинского археологического института расскажут на международном археологическом симпозиуме, который состоится в Караганде в сентябре этого года.

Напомним, также в этом году карагандинские археологи исследуют погребальные памятники колесничной культуры эпохи бронзы на могильнике Тобылды. 


Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области 
Обустроить турбазы на местах раскопок поручил аким Карагандинской области 

 

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Карагандинская область, История Казахстана,
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Автор:

Гульзат Сахова

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