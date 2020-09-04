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Обучиться казахскому языку дистанционно могут более пять тысяч акмолинцев одновременно

4 Сентября 2020 19:00
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Обучиться казахскому языку дистанционно могут более пять тысяч акмолинцев одновременно

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 300 мероприятий запланировано в городе Кокшетау в рамках декады языков народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел культуры и развития языков областного центра.

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Как рассказали в ведомстве, в рамках открытия декады языков в городе Кокшетау состоялось торжественное вручение более 200 сертификатов государственного образца об окончании курсов обучения государственному языку.

«Ежегодно на бесплатной основе обучиться государственному языку имеется возможность у более 1000 слушателей, в связи с переходом на дистанционное обучение, поток слушателей Центра обучения языков увеличен до 5000», - отметила руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.

Также, как добавили в ведомстве, в день открытия декады языков народа Казахстана более 1000 сотрудников государственных, правоохранительных органов, суда, прокуратуры приняли участие в общегородском диктанте. Теперь с 5 по 16 сентября планируется проведение онлайн-фестивалей, конкурсов, челленджей, обучающие тренинги, мастер-классы по ораторскому мастерству и многое другое.



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#Акмолинская область   #Образование   #Дата   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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