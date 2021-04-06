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    17:16, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Обучение в зарубежных клиниках пройдут более 50 врачей ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уже в течение трех лет в Восточном Казахстане реализуется трехуровневая программа обучения медицинских работников в республиканских и зарубежных клиниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По данным 2019 года в ведущих зарубежных клиниках Англии, Литвы, Израиля, Польши повысили квалификацию 276 врачей. К сожалению, из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году лишь 5 специалистов успели пройти обучение в клиниках Турции. Об этом рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.

    По его словам, в прошлом году также удалось провести 5 мастер-классов с участием ведущих специалистов мирового класса. В ходе мастер-классов 100 медицинских работников повысили компетенцию.

    В этом году планируется дальнейшее обучение врачей и медицинских работников в клиниках дальнего зарубежья. Планируется, что на обучение поедут 53 специалиста по направлениям акушерства и гинекологии, онкологии.

    «На сегодняшний день уже подготовлены списки. Врачи начали языковую практику. При условии, что пандемия коронавируса пойдет на спад, больше 50 человек обучатся в этом году», – отметил Ермек Омарбеков.



    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Международная деятельность
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