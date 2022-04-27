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    10:14, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Обучение в три смены ведут в шести школах Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – По мнению специалистов санитарно-эпидемиологической службы, обучение в таких условиях провоцирует нарушение элементарных санитарно-эпидемиологических норм, режима влажной мойки, воздухообмена и карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопрос уплотненности школ в регионах является одной из актуальных проблем. В 12 школах области показатель уплотненности выше нормы.

    Согласно санитарным правилам, в каждом классе должны обучаться не больше 25 детей. А в вышеуказанных школах в каждом классе обучаются по 30-35 детей.

    «В шести школах Кызылорды процесс обучения ведется в три смены. Этим вопросом обеспокоены специалисты санитарно-эпидемиологической службы. В свою очередь, обучение в таких условиях провоцирует нарушение элементарных санитарно-эпидемиологических норм, режима влажной мойки, воздухообмена и карантинного режима. Существует также риск распространения паразитарных и инфекционных заболеваний. В 2021-2022 учебном году зафиксировано много случаев заболевания коронавирусом среди детей. В частности, в школе-лицее № 9, в школе № 101, в школе № 264 и в школе-лицее № 3, где процесс обучения ведется в три смены», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области.

    По мнению специалистов, рациональная, оптимальная структура обучения позволит снизить нагрузку на обучающихся, не нарушить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Также это положительно скажется на повышении успеваемости и снижении заболеваемости.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество МОН Кызылординская область Образование Кызылорда
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