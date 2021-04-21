Обучение в школах Усть-Каменогорска и Семея предлагают перевести в онлайн

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическую обстановку в школах Восточно-Казахстанской области обсудили на заседании Регионального координационного совета по коронавирусу под председательством акима области Даниала Ахметова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Всего с начала учебного года было зарегистрировано 1723 случая заболевания коронавирусом среди детей школьного возраста. Большая часть из них, а именно 1172 ребенка, обучалась дистанционно. В основном дети заражались дома, от родителей и других родственников. Лишь 194 контактных случая и 61 случай в других очагах инфекции. На сегодняшний день 1635 школьников уже вылечились.

С начала четвертой четверти на 26% увеличилось число детей, обучающихся в штатном и комбинированном режиме. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности были предприняты меры. По словам руководителя управления образования Сайрангуль Жумадиловой, перед началом последней четверти в школах было составлено расписание с учетом начала смен с разницей в 10 минут, чтобы учащиеся начальных и старших классов не пересекались между собой и не имели контактов. Также было увеличено количество смен, а между ними установлен перерыв продолжительностью 1,5 часа для проведения дезинфекции и проветривания помещений.

«В школах задействованы все входы, вся территория школ разделена на блоки, между которыми запрещено перемещение. Была отменена кабинетная система, за каждым классом закреплен свой кабинет. По каждому новому случаю заражения проводится тщательное расследование по выявлению причин заражения, а также контактных лиц», – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Несмотря на это, в апреле зарегистрирован 131 случай заболевания среди детей школьного возраста, в том числе 92 случая произошли на учебе в оффлайн-режиме. В основном заболевшие были выявлены в Семее – 70, и Усть-Каменогорске – 41. Источником заражения в большей части случаев являются родственники детей. Сайрангуль Жумадилова подчеркнула, что в связи с ростом заболевших детей, были усилены профилактические меры. Теперь при выявлении одного заболевшего, вся школа полностью переходит на дистанционное обучение.

Ранее глава региона поручал провести глубокий анализ причин, по которым рост заболевания детей происходят в Семее и Усть-Каменогорске. Тогда рабочие группы провели проверки по школам двух городов. По словам Сайрангуль Жумадиловой, основная причина заражения детей в школах – скопление 25 учеников в одном классе и недостаток помещений для разделения детей на подгруппы.

«Мы хотим предложить перевести полностью на дистанционный формат школы Усть-Каменогорска и Семея, потому что в школах не хватает мест, чтобы разделить детей на подгруппы», – сказала глава управления образования.

Даниал Ахметов сразу отверг данное предложение, поручив более внимательно разобраться в причинах и решении данного проблемного вопроса.

«Мы знаем ситуацию в школах Усть-Каменогорска и Семея. При этом, численность населения в Семее меньше, чем в Усть-Каменогорске. Но в то же время, в Семее заболело в два раза больше школьников. Это говорит, прежде всего, о том, что в системе образования Семея существуют серьезные проблемы, которыми должны заниматься аким города Нурымбет Сактаганов и управление образования», – заключил аким ВКО.

Отметим, что в настоящее время в штатном режиме работает 428 школ, в комбинированном – 219.