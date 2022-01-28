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Обучение ротных тактических групп проходит в обстановке, приближенной к боевой - Минобороны РК

28 Января 2022 23:00
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Обучение ротных тактических групп проходит в обстановке, приближенной к боевой - Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Слаживание ротных тактических групп и батарей – очередной этап боевой учебы Сухопутных войск. Подразделения, укомплектованные военнослужащими второго периода службы, перешли к новому этапу боевой подготовки, следуя принципу последовательного обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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С учетом задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Касым-Жомартом Токаевым руководству Министерства обороны, особое внимание при подготовке войск уделяется кардинальному повышению их боеготовности и боеспособности.

При проведении занятий создается тактическая обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов. Внедряются новые способы применения подразделений, в том числе для обороны населенных пунктов и участия в антитеррористических операциях. Особое внимание уделено особенностям современного боя, созданию в ходе обучения обстановки, максимально приближенной к боевой.

Слаживание тактических групп проходит на учебных полигонах на штатном вооружении в форме тактико-строевых занятий, огневых тренировок, выполнения упражнений по управлению огнем с боевой стрельбой.

Кроме того, отрабатываются вопросы организации связи, разведки, маскировки, защиты от оружия массового поражения, противовоздушной обороны, боевого и походного охранения, материально-технического обеспечения.

На завершающем этапе слаживания подразделений будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, где командиры и личный состав получат практические навыки выполнения учебно-боевых задач в обстановке, приближенной к боевой.


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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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