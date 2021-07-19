Обучение родителей по программе ВОЗ стартовало в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) началась подготовка тренеров для обучения родителей навыкам ухода за детьми с особенностями развития по программе CST, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Обучение первой группы будущих тренеров в количестве 14 человек пройдет в Шымкенте с 19 по 23 июля. После получения необходимых знаний и навыков они будут заниматься с 56 детьми вместе с их семьями.

Курс обучения включают в себя адаптацию материалов, подготовку тренеров, обучение специалистов и родителей. Целевой группой данной программы являются лица, осуществляющие уход за детьми 2-9 лет с задержкой в развитии, в том числе расстройства аутистического спектра.

Целью данного курса является развитие оптимального взаимодействия родителя и ребенка, укрепление детско-родительских отношений, развитие совместной вовлеченности и взаимной коммуникации, уменьшение нежелательного поведения с помощью улучшения навыков по управлению поведением, развития адаптивных навыков и участия в жизни семьи. Также проект предусматривает развитие навыков управления стрессом, решение проблем и улучшение благополучия родителей в целом.

CST (CaregiverSkillsTrainingforFamiliesofChildrenwithDevelopmentalDisoders) – это программа Всемирной организации здравоохранения для обучения родителей навыкам ухода за детьми, имеющими задержки развития или отстающими в развитии.

«Программа использует принципы прикладного анализа поведения, науки о развитии, мероприятий социальной коммуникации, позитивного воспитания и методов самообслуживания. Также программа содержит пошаговые стратегии взаимодействия взрослого и ребенка – что делать в конкретном случае, какие ставить задачи в ближайшем будущем», - отметили в ведомстве.