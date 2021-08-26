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Обучение игре на домбре не будет отдельным предметом в школе – МОН РК

26 Августа 2021 09:10
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Обучение игре на домбре не будет отдельным предметом в школе – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обучение игре на домбре не будет вводиться в школьную программу в качестве отдельного предмета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования и науки РК.

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На Августовском совещании педагогов г. Нур-Султан при разъяснении инструктивно-методического письма был затронут вопрос о наличии возможности в рамках школьного предмета «Музыка» выбора программы по курсу игры на домбре.

«Вместе с тем некоторые СМИ в своих новостных материалах указали, что будет введен новый школьный предмет «обучение игре на домбре». Хотим пояснить, что речь идет не об отдельном предмете, а о содержании существующего предмета «Музыка», который преподается с 1 по 6 классы. То есть, при наличии необходимых ресурсов, учащиеся данных классов могут выбрать одну из двух опций в содержании предмета «Музыка», пройти обучение по существующей программе или курс по обучению домбре», - пояснили в Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.


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