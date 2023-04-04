Обучение и гранты: как поддерживают волонтерское движение в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане продолжает активно развиваться волонтерское движение. Для желающих оказать свою помощь всем, кто в ней нуждается, в столице организована Школа волонтеров. Подробнее об этой работе на онлайн-брифинге рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики города Кайрат Камбаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В молодежном ресурсном центре «Астана жастары» с 2014 года функционирует специальный отдел, который занимается развитием волонтерской деятельности и ее продвижением среди молодежи.

«Прежде чем принять нового человека, он проходит Школу волонтеров. Это позволяет ребятам быть готовыми к разным видам деятельности волонтерства. Программа включает в себя модули по изучению истории страны, оказанию первой помощи, изучению менталитета разных стран, разрешению конфликтов. Как многие знают, добровольцы проделали огромную работу во время пандемии и до сих пор достойно выполняют свою работу: проявляют себя в сфере экологических, социальных, медицинских, событийных и чрезвычайных ситуаций. Также участвуют в международных, республиканских, городских концертах и мероприятиях», – рассказал Кайрат Камбаров.

Совместно с полицией, МЧС и департаментом статистики волонтеры проводили рейды, в рамках которых рассказали населению о мерах безопасности в отопительный сезон, при весеннем наводнении, правилах поведения во время купального сезона, мерах защиты в общественных местах в период коронавирусной инфекции. Также они осуществляли разъяснительную работу по розыску пропавших без вести, а также приняли участие в раскраске объявлений по продаже запрещенных предметов.

«Три года подряд управлением реализуется проект «Малые гранты для поддержки волонтерских инициатив». В 2022 году из 98 участников были выявлены 20 победителей и награждены малыми грантами в размере 350 тысяч тенге. Проведено множество тематических мероприятий: курсы, турниры, мастер-классы по керамике, по рисованию песком. Грантополучатели охватывают детские дома, центры активного долголетия, малообеспеченные семьи. Проект будет реализован и в этом году. В конце 2022 года прошел фестиваль Volunteer fest, направленный на поощрение волонтеров и волонтерских групп и организаций, внесших свой вклад в решение социальных и общественно полезных задач», – добавил спикер.

Недавно по случаю праздника Наурыз стартовала благотворительная акция «Жүрек жылуы», которая продлится месяц. В рамках мероприятия оказывается помощь социально незащищенным слоям населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры. Глава государства первым прочитал письмо и исполнил желание его владельца. При этом Президент выразил признательность молодым людям, начавшим это доброе дело.